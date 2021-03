Marsala. Un progetto per piazza del Popolo. Incontri sul kitesurf e calcio

01/03/2021 16:05:00

L’Amministrazione comunale di Marsala intende coinvolgere i privati nel “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, per il quale è previsto un contributo statale di 15 milioni di euro.

La proposta progettuale – con significativi risvolti sociali ed economici - sarà realizzata in un’area urbana del centro storico compresa tra Via Abele Damiani e Piazza del Popolo. Questa, in particolare, sarà al centro di un corposo intervento di riqualificazione al fine di ridarle decoro e rilanciarne la funzione di centro di aggregazione. A tal fine, saranno proposte due soluzioni progettuali su cui anche i cittadini saranno chiamati ad esprimere la propria valutazione, volta ad orientare la scelta dell'Amministrazione Grillo. Partner del Comune è lo IACP di Trapani, con il quale è stata stipulata apposita Convenzione per meglio coordinare l'azione di riqualificazione nella zona individuata. Qui, com’è noto, sono presenti fabbricati in forte degrado e si rilevano notevoli carenze infrastrutturali che ne frenano il suo rilancio sotto diversi aspetti, a cominciare da quello sociale. Non a caso, infatti, saranno pure programmati interventi e servizi specifici per categorie fragili (disabili, anziani in solitudine, giovani coppie a basso reddito…).

E' lo stesso Decreto interministeriale (Infrastrutture e dei trasporti, Economia e Finanze, Beni culturali e Turismo) che – nello stabilire i criteri generali per la valutazione delle proposte - privilegia il coinvolgimento di operatori economici pubblici e privati, nonchè del Terzo settore. Da qui, l’opportunità di acquisire due distinte manifestazioni di interesse contenute in altrettanti Avvisi pubblicati dall’Amministrazione Grillo. Con il primo, si invitano Enti e Privati a candidarsi quali partner con il Comune di Marsala per la partecipazione al “Programma qualità dell’abitare”. Con il secondo Avviso, invece - considerato che per la predisposizione del suddetto Programma, l’Amministrazione comunale intende anche acquisire immobili residenziali nella disponibilità di privati cittadini o altri soggetti - i privati o altri comunque interessati sono invitati a manifestare l'interesse ad alienare gli immobili di proprietà ricadenti nell’area urbana identificata. Entrambe le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Comune di Marsala entro il prossimo 5 Marzo.

Incontro con le scuole di Kitesurf - In vista della nuova stagione turistica primavera-estate, con l'auspicio che si riduca sempre più l'emergenza sanitaria, l'Amministrazione Grillo sta ponendo massima attenzione alla valorizzazione delle risorse di Marsala. Tra queste c'è senza dubbio il kitesurf, praticato lungo la costa lilibetana e, in particolare, nella Laguna dello Stagnone, che costituisce un forte richiamo per numerosi appassionati di questo sport provenienti da tutta Europa. In considerazione di ciò, nei giorni scorsi, l'assessore Oreste Alagna (con delega a Turismo e Attività Produttive) si è recato in sopralluogo nell’area dove hanno sede diverse scuole di Kitesurf. Da qui l'incontro con Luigi La Barbera e Salvatore Marino, presidente e vicepresidente dell'Associazione “Sport Turismo Stagnone”, che annovera tra i propri associati molte scuole di kitesurf. “Ritengo che sia importante conoscere a fondo le caratteristiche dei flussi turistici, sempre più consistenti, movimentati da questo sport e le esigenze specifiche di chi si ferma a Marsala per praticare il kitesurf e vuole visitare il nostro territorio, afferma l'assessore Alagna. Pertanto, è importate collaborare con le Associazioni del settore, che sto apprezzando per il loro contributo nel promuovere l'incoming verso la nostra città, in un’ottica di destagionalizzazione e nel pieno rispetto dell'ambiente. Infine, aggiunge Alagna, mi sono state rappresentate alcune esigenze, che attengono a vari ambiti di competenza comunale, oltre che specifiche questioni aperte che dipendono da Libero Consorzio e Capitaneria di Porto, ma sulle quali c'è anche l'attenzione dell'Amministrazione comunale affinché non rappresentino un ostacolo per il normale svolgimento delle attività di questo settore”. A questo primo incontro ne seguirà uno successivo allargato ad altri operatori turistici, affinché assieme si possano definire meglio alcuni interventi da portare avanti per questo comparto, cui l'Amministrazione Grillo intende dare il proprio sostegno in termini di servizi, a cominciare dalla viabilità.

Incontro con il Marsala Calcio - L’Assessore allo Sport del Comune di Marsala, Michele Gandolfo, martedì prossimo, 2 marzo, incontrerà nei locali della Sala Conferenze del Complesso San Pietro, l’Amministratore Unico del Marsala Calcio Jihed Gharbi. Alla stessa riunione sarà anche il vice Presidente Girolamo Li Causi nonché una ridottissima rappresentanza della tifoseria marsalese.

“Ho convocato questo incontro per far chiarezza sul futuro del Marsala calcio che sta tanto a cuore agli sportivi della nostra Città – sottolinea l’esponente della Giunta Grillo. Per ovvi motivi di sicurezza e per assicurare il rispetto delle norme anti covid l’ingresso sarà consentito a pochissime persone che saranno preventivamente avvertite”.



Nonnino centenario - Un ultracentenario della nostra città ha tagliato ieri il traguardo dei 105 anni. Si tratta di Michele Rallo, che risiede nella zona dell’ex Tribunale. Il nonnino ancora lucido ha ricevuto la visita del Vice Sindaco Paolo Ruggieri che, a nome dell’Amministrazione Grillo, gli ha consegnato il gagliardetto del Comune e una pergamena in ricordo del prestigioso traguardo raggiunto, riservato a pochi eletti. Attualmente l’enologo Michele Rallo è 2° nella speciale graduatoria dei più longevi della Città di Marsala, preceduto da una signora che ha solo qualche mese in più, essendo nata il 1° gennaio del 1916.

Nonno Michele che ieri, nel rispetto della normativa Covid, ha festeggiato con i parenti più stretti (pochissime persone), quando compì 100 anni non fu adeguatamente celebrato perché stava male. Adesso le sue condizioni di salute hanno permesso questa intima festicciola .

“Sono davvero felice di avere condiviso questo momento con l’enologo e bisnonno Michele Rallo che ieri ha compiuto centocinque anni – precisa il vice Sindaco Paolo Ruggieri e a lui, ancora abbastanza lucido, ho rappresentato i compiacimenti della Città e della nostra Amministrazione”.

All’ultra centenario il Vice Sindaco ha consegnato una pergamena a firma del Sindaco Massimo Grillo con la scritta “ad un grande uomo che nel corso della sua vita ha saputo coniugare al meglio i valori più significativi e importanti: la famiglia e il lavoro”.

Nativo di contrada Matarocco, Michele Rallo alla fine degli anni 30 consegue il diploma di enotecnico a Conegliano Veneto. Chiamato alle armi diviene ufficiale di complemento e subito dopo partecipa al 2° conflitto mondiale rimanendo per ben 3 anni a Tripoli. Al termine della guerra ritorna a Marsala e assieme ai fratelli fonda l’azienda vinicola “Vito Rallo & figli”. Dopo la chiusura negli anni ’60, a causa della crisi, contribuisce attivamente alla costituzione della “Cantina Mothia”, divenendone Enologo e Direttore Tecnico. E’ ormai in pensione dal 1980.

Michele Rallo sposò la signora Vincenza (deceduta nel 2019) subito dopo la fine della guerra. Dalla loro unione sono nati due figli, Vito e Giovanna. Attualmente ha 3 nipoti e 2 pronipoti. Con sua moglie è anche riuscito a festeggiare le nozze di ferro, ben 70 anni di matrimonio assieme.