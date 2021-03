La lunga vacanza in Sicilia di Mick Jagger

02/03/2021 08:30:00

Mick Jagger, il frontman dei Rolling Stone, sembra aver trovato nella Sicilia la sua seconda casa e luogo di ispirazione. Da mesi Mick Jagger è in Sicilia, e nei giorni scorsi è stato "avvistato" ad Agrigento, dove, in una tenuta tutta per lui, starebbe lavorando al suo nuovo disco.

Nel frattempo è stato fotografato in giro per le bellezze del luogo, mentre andava a visitare la Cattedrale. Poi ha pranzato in un locale in riva al mare a San Leone, una passeggiata in spiaggia, seguito dai bonyguard. E un tour alla Valle dei Templi.

Jagger già ad ottobre era stato visto in un ristorante del Siracusano. Poi a novembre a Marzamemi, alla Taverna La Cialoma, con la foto postata sui social del titolare. Un incontro proprio prima che si chiudesse per il dpcm anti-Covid. A Natale lo stesso Jagger ha postato una sua foto tra i cactus di Melilli, nella tenuta dei marchesi di San Giuliano. "Merry Christmas and happy holidays everyone" ha scritto Jagger.

Adesso è stato incontrato nell'Agrigentino.