Marsala, pubblicato l'avviso per le candidature a Garante della Persona Disabile

02/03/2021 09:00:00

E’ stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Marsala l’avviso pubblico redatto dal Dirigente del Settore Servizi Sociali, con il quale vengono aperti i termini per la presentazione delle candidature per la nomina del Garante della Persona Disabile. Ciò in esecuzione della Deliberazione Consiliare 108 del 25 giugno 2020 e del “Regolamento Comunale del Garante della Persona Disabile”, pubblicato all’albo pretorio on line il 24 febbraio.

ll Garante è un organo unipersonale che svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione. Viene nominato dal Consiglio Comunale e opera a titolo gratuito. L’avviso pubblico serve a repecepire le candidature mentre la nomina spetterà al Consiglio Comunale che voterà a scrutinio segreto. L’incarico ha durata biennale ed è rinnovabile una sola volta. Le attribuzioni e le funzioni del garante sono disciplinate dal Regolamento Comunale del Garante della Persona Disabile.

La candidatura a Garante può essere proposta dalle persone fisiche in possesso di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o scienze sociali o equipollenti o in medicina o in psicologia e che non siano componenti di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali, di partiti e associazioni sindacali. Non possono proporsi neanche i dipendenti comunali né di altri enti locali, istituzioni, consorzi sottoposti al controllo e vigilanza del Comune. Inoltre lo stesso non può esercitare impieghi pubblici o privati, che determinino conflitti d’interesse con la funzione. La candidatura va presentata con istanza in carta libera sottoscritta dal candidato e accompagnata dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. Va diretta al Comune di Marsala Settore Servizi alla Persona, con autocertificazione dei Requisiti richiesti dal regolamento. L’istanza deve anche essere accompagnata dal Curriculum Vitae dell’aspirante Garante. Le candidature devono pervenire entro il 15 marzo 2021.

IL SINDACO MASSIMO GRILLO INCONTRA IL SINDACO DI FAVIGNANA FRANCESCO FORGIONE - Il sindaco Massimo Grillo ha incontrato il primo cittadino del Comune di Favignana – Isole Egadi, Francesco Forgione, accompagnato dal consigliere comunale Ignazio Galluppo. Al centro del confronto tra i due sindaci, entrambi eletti lo scorso ottobre, il potenziamento dei collegamenti tra la città e l’arcipelago durante tutto l’anno, la promozione turistica, in vista della prossima stagione estiva, ma anche l’idea di una programmazione condivisa che metta a sistema la valorizzazione delle risorse e delle bellezze di questi due territori.

«Sono molto soddisfatto di questo confronto – ha dichiarato il sindaco Grillo - grazie al quale abbiamo gettato le basi per poter ottenere i primi risultati già con l’arrivo dell’estate. Se la pandemia lo permetterà, l’idea è anche quella di collegare eventi tra Marsala e le Egadi tali da poter ulteriormente valorizzare e promuovere il nostro territorio in tutta la sua bellezza».

Il sindaco Forgione ha sottolineato come questo incontro sia il primo passo di un impegno politico che vedrà protagoniste le due amministrazioni.

«Abbiamo bisogno di rafforzare i rapporti istituzionali e sono contento di aver trovato la disponibilità del sindaco e dell’amministrazione a pensare ad un percorso comune – ha spiegato Forgione - Marsala e le isole Egadi sono fortemente legate, non solo da un rapporto di continuità territoriale ma anche di continuità storica e culturale che può farci guardare ad un futuro diverso, in una visione euromediterranea. Il territorio trapanese va pensato nella sua multipolarità, che trova in Marsala e nelle Egadi delle realtà d’eccellenza».

IL SINDACO GRILLO INCONTRA ONLINE GLI ARTISTI E GLI OPERATORI CULTURALI MARSALESI - Una quarantina tra artisti, operatori e tecnici marsalesi del mondo della cultura hanno preso parte ad un incontro in video conferenza con il Sindaco Massimo Grillo. Si è trattato di un primo approccio conoscitivo durante il quale il Sindaco ha portato a conoscenza degli esponenti del panorama della cultura e dello spettacolo locale alcuni progetti che intende realizzare recependo, nel contempo, suggerimenti e proposte dagli stessi artisti. Nel corso dell’incontro in cui vi sono stati diversi e articolati interventi da parte dei partecipanti, Il Sindaco Grillo ha comunicato che in Città intende promuovere due eventi di grande valenza turistico-culturale oltre che sociale.

“Sono fortemente convinto che la promozione del territorio passi anche attraverso la realizzazione di eventi capaci di fare da vetrina qualificata per attrarre visitatori e turisti – dice il Sindaco Massimo Grillo – Ne è un esempio San Vito Lo Capo che con il Cous Cous Fest attira turisti provenienti da diverse nazioni, creando occasioni d’incontro ma anche e soprattutto di economia per la propria comunità locale. Per raggiungere questi risultati, però, bisogna programmare e dare continuità. Per questo noi istituzionalizzeremo due eventi, “Luci dal Mediterraneo” e “Marsala Wine Fest”. Due eventi riconoscibili attraverso i quali fare risaltare le caratteristiche e le eccellenze presenti sul nostro territorio: con “Luci dal Mediterraneo” Marsala, centro del Mediterraneo, crocevia di cultura e di dialogo, si candida a diventare il luogo dal quale lanciare una discussione forte ed informata invitando intellettuali, giornalisti, scienziati, leader politici e religiosi a misurarsi sui temi e le sfide della contemporaneità. Con “Marsala Wine Fest” la nostra città, invece, lancerà una prima risposta culturale e al contempo gioiosa alle sfide della contemporaneità “festeggiando” il proprio territorio, le proprie eccellenze enogastronomiche, le proprie bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche, partendo proprio dal suo prodotto più “identitario”: Il vino Marsala. Per fare tutto questo, però, abbiamo bisogno di guardare al territorio e di esaltarne le capacità e la creatività che sono presenti – continua il primo cittadino – per cui inviteremo gli artisti e gli operatori culturali a partecipare con idee e progetti alla costruzione dei due eventi e di un’offerta culturale coerente con questi”. “L’incontro di ieri è stato solo un incontro preliminare al quale ne seguiranno altri – sottolinea il sindaco – per cui chi non ha potuto partecipare non si preoccupi. Creeremo a breve altre occasioni. A tal riguardo anticipo che a breve, assieme agli assessori Antonella Coppola e Oreste Alagna, definiremo un avviso, di cui daremo ampia pubblicità, per raccogliere manifestazioni d’interesse da parte di chi esercita la professione artistica sia in forma professionale che amatoriale. Come dico sempre: Marsala ripartirà dalle sue bellezze, dai suoi prodotti, dai suoi professionisti, dalla sua gente!”