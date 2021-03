Coronavirus, muore capitano della Marina. Inizia il test del vaccino italiano

02/03/2021 08:56:00

Il capitano della Marina Alfredo De Carlo, 49 anni enessuna patologia pregressa, è morto di Covid nell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Aveva scoperto di essere positivo lo scorso 9 febbraio.

Luca Rivolta, 21 anni, cuoco monzese, è il primo volontario su cui è stato testato il primo vaccino tutto italiano, ideato da Takis, start up del Tecnopolo di Castel Romano, e sviluppato con la Rottapharm Biotech di Monza. «La prima fase della sperimentazione coinvolgerà ottanta volontari sani, divisi in quattro gruppi con dosi diverse somministrate con o senza richiamo, mentre alla fase 2 parteciperanno fino a 240 soggetti». Se tutto andrà bene, il siero sarà disponibile sul mercato nei primi mesi del 2022.

Il coronavirus in Italia

Persone vaccinate (due dosi): 1.411.663 (2,37% della popolazione)

Prime dosi (totali): 2.942.345 (4,39% della popolazione)

Attualmente positivi: 424.333

Deceduti: 97.945 (+246)

Dimessi/Guariti: 2.416.093 (+10.894)

Ricoverati: 21.401 (+532)

di cui in Terapia Intensiva: 2.289 (+58)

Tamponi: 40.303.520 (+170.633)

Totale casi: 2.938.371 (+13.114, +0,45%)

Ieri mattina la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato con un tweet il progetto di un passaporto vaccinale da usare perspostarsi all’interno dell’Unione. «Questo mese presenteremo una proposta legislativa per un Pass verde digitale. L’obiettivo è fornire una prova che una persona è stata vaccinata, i risultati dei test per coloro che non hanno ancora potuto fare il vaccino, informazioni sulla ripresa dal Covid-19. Rispetterà la protezione dei dati, la sicurezza e la privacy».

I capi di Stato e di governo ne discuteranno alConsiglio europeo del 25 marzo.

We'll present this month a legislative proposal for a Digital Green Pass. The aim is to provide:



•Proof that a person has been vaccinated

•Results of tests for those who couldn’t get a vaccine yet

•Info on COVID19 recovery



It will respect data protection, security & privacy

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 1, 2021