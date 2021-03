Meteo Trapani. Oggi sole con qualche nuvola. Le previsioni

02/03/2021 07:00:00

Qualche nuvola in più la vedremo questa sera. Ma oggi, 2 marzo, sarà prevalentemente bello in tutta la provincia di Trapani. Sole, con qualche nuvola qua e là. Temperature nella norma, anche se piano piano stanno aumentando. Domani, mercoledì, qualche nuvola in più. Ecco le previsioni.

martedì, 2 marzo: Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggila temperatura massima registrata sarà di 16.7°C, la minima di 5.8°C, lo zero termico si attesterà a 2601m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

mercoledì, 3 marzo: Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16.5°C, la minima di 5.9°C, lo zero termico si attesterà a 2696m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.