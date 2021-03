Bonus pubblicità 2021: al via la presentazione delle domande

02/03/2021 09:01:00

Con la Legge di Bilancio 2021 viene confermato per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta al 50% per spese di pubblicità su testate giornalistiche anche online, come TP24.

Bonus Pubblicità, cos’è?

Il Bonus Pubblicità è un'importante agevolazione economica erogata dallo Stato sotto forma di credito d’imposta da utilizzarsi in compensazione sull’F24 che ha lo scopo di aiutare aziende e professionisti a crescere attraverso pubblicità mirata. Di fatto il costo della pubblicità del 2021 viene dimezzato.

La novità previste per gli anni 2021 e 2022

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale. Per quanto riguarda gli investimenti effettuati sul canale “Emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali”, come radio RMC101, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti 2021 rispetto a quelli effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno 2020, purché l’incremento sia pari almeno all’1%.

Chi può usufruirne?

Possono usufruire del bonus pubblicità le seguenti tipologie di attività:

- imprese

- lavoratori autonomi

- enti non commerciali

Quali costi rientrano?

Le spese ammesse sono quelle relative all'acquisto di spazi pubblicitari su magazine stampati, digitali e siti internet con la fondamentale condizione devo essere “testate giornalistiche” come nel caso di Tp24.

Credito d'Imposta 50% sulla pubblicità 2021 come fare per averlo?

Nel caso specifico per l'anno 2021 è fondamentale il primo periodo che va dal 1 al 31 marzo per la presentazione del budget pubblicitario.

Pertanto, è possibile richiedere ed ottenere il Credito d'Imposta al 50% facendo pubblicità attraverso Tp24 in quanto trattasi di testata giornalistica registrata al Tribunale. Per ulteriori informazioni potete scrivere a pubblicita@tp24.it.