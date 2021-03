Marsala, tragedia al lungomare: un uomo muore per un malore durante una corsa 

03/03/2021 09:55:00

Tragedia poco fa al lungomare di Marsala. E' accaduto intorno alle 9 di oggi, 3 Marzo 2021. Un uomo si è sentito male mentre correva al lungomare, all'altezza di Capo Boeo.

Si è accasciato a terra e non riusciva più a respirare, per un improvviso attacco cardiaco. Subito soccorso dai passanti - sono in tanti a frequentare il lungomare di Marsala per correre o passeggiare -, è stata chiamata anche l'ambulanza.

E' stata tentata la rianimazione tramite il defibrillatore, ma non c'è stato nulla da fare. Nonostante i tentativi disperati l'uomo è morto.

La sua identità non è stata ancora resa nota. Secondo fonti di Tp24 è un uomo sulla sessantina di anni.

Nelle immagini i vani tentativi di soccorso, che hanno anche casuato il blocco della strada per una buona mezz'ora, con decine di curiosi che si sono fermati.