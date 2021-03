Marsala, il consiglio comunale approva il "Bilancio consolidato 2019"

03/03/2021 10:00:00

Il Consiglio comunale di Marsala svolto il 1° marzo ha avuto come unico punto all'Odg: il “Bilancio Consolidato dell’Esercizio Finanziario 2019”. Sull'atto - dopo l'illustrazione tecnica del dirigente Filippo Angileri, le relazioni dell'assessore Michele Milazzo e del presidente della Commissione bilancio Pier Giorgio Giacalone – sono intervenuti i consiglieri F. Coppola e N. Fici. 18 consiglieri si sono espressi favorevolmente; mentre si sono astenuti A. Vinci e F. Coppola, motivandone in Aula il voto stesso. Ad approvazione avvenuta, il presidente Sturiano ha dato spazio alle comunicazioni.

M. Fernandez ha richiamato l'attenzione dell'Amministrazione sui bagni pubblici del Mercato, affermando che sono spesso chiusi nel pomeriggio. P. Ferrantelli ha chiesto l'intervento del sindaco per risolvere il problema delle prenotazioni vaccinali degli 80enni, obbligati dalla piattaforma informatica a scegliere Favignana. N. Fici ha chiesto di acquisire tutti gli elementi utili riguardanti il padiglione per malattie infettive destinato all'Ospedale di Marsala, al fine di discuterne nella seduta di Mercoledì (come stabilito dal presidente Sturiano), ringraziando contestualmente lo stesso presidente per l'accesso agli atti in merito, già richiesto all'Asp. Altra comunicazione di N. Fici ha riguardato Marsala Schola e l'Ente Mostra, con particolare riguardo ai compensi dei componenti del CdA.

Il sindaco Massimo Grillo ha risposto al consigliere Ferrantelli affermando di avere inviato, in merito al problema vaccinazioni, specifica nota all'Asp. Ha altresì chiarito che il problema tecnico/informatico – che ha creato disagi agli anziani - sembra essersi risolto. Inoltre, ha aggiunto che, al fine di accelerare la campagna vaccinazioni molto probabilmente

l'Asp impiegherà anche il campus biomedico, “un immobile di valore notevole regalato all'Asp con un semplice verbale e di cui dovremmo rivendicarne la proprietà, provando così a ridarne la destinazione iniziale a Corsi di laurea in Infermieristica”. Poi il sindaco Grillo ha risposto al consigliere N. Fici affermando che il CdA di Marsala Schola è composto da funzionari comunali senza compensi, che hanno concluso il mandato a Febbraio ed hanno prodotto una relazione conclusiva in cui emergono tante criticità che meriterebbero approfondimenti anche da parte del Consiglio comunale. Il sindaco poi ritiene inopportuno indicare dirigenti nel CdA (ci potrebbero essere conflitti d'interesse), tenuto conto che ci sono carenze di personale, optando – ha affermato il sindaco - “per un incarico esterno a tempo dei componenti CdA: farebbero una fotografia della reale situazione di Marsala Schola per poi proiettarci verso lo scioglimento dopo un periodo di traghettamento, tenuto conto che non si può dall'oggi al domani sciogliere l'Istituzione. Prendo atto che ci sono pareri che tendono invece al rilancio di Marsala Schola, ma le proposte sono aperte proprio per essere vagliate dal Consiglio, così come accaduto per altre questioni”.

F. Coppola, nel sottolineare che una nuova norma imponeva di recedere dalle partecipate come il Campus (perchè l'Amministrazione comunale presentava un bilancio negativo per diversi anni), concorda con il sindaco per tornare all'idea dei Corsi di Laurea. Su Marsala Schola, non ritiene che ci siano conflitti di interesse per la nomina dei dirigenti; si augura che il nuovo CdA esterno sia senza compensi; che non ci siano più le condizioni per mantenere l'Istituzione e che si può già deciderne le sorti in sede di trattazione del prossimo atto di revisione delle partecipate. Nella sua replica, il consigliere N. Fici ha richiamato l'attenzione sulla inopportunità di nominare un CdA esterno remunerato per Marsala Schola, tenuto conto che la proposta del sindaco è quella di sciogliere l'Istituzione. Inoltre, chiede chiarimenti sia su possibili conflitti di interesse in capo ai componenti comunali del CdA - nominati anche dalla precedente Amministrazione – sia su un eventuale CdA con mandato a tempo. Il presidente Sturiano, nel dichiarare come alcuni abbiano cambiato opinione su scioglimento e nomina CdA remunerato per Marsala Schola, ha chiuso i lavori.