Marsala. Si lavora al PUC. Forgione e Grillo per potenziare i collegamenti con Favignana

La legge sul reddito di cittadinanza stabilisce che il beneficiario di tale provvidenza è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei Comuni di residenza. In tal senso anche il Comune di Marsala ha attivato la procedura per fruire dell’utilizzo dei percettori del reddito di cittadinanza.



“I beneficiari di questo intervento economico di sostegno – precisano il Sindaco Massimo Grillo e l’Assessore Giuseppe D’Alessandro, titolare della delega ai servizi sociali – nell’ambito del Patto per il Lavoro e del Patto per l’inclusione sociale sono tenuti, secondo la normativa nazionale, a offrire la propria partecipazione ai Puc, Patti utili alla collettività. Nel mese di marzo si darà avvio alla Formazione cui seguirà una fase operativa riguardante l’inizio delle attività rivolte alla tutela dei beni comuni, alla sanificazione degli autobus per fronteggiare l'emergenza covid-19, al sostegno/supporto delle persone fragili e dell'infanzia”.

L'obbligo di partecipazione al PUC è pari ad 8 ore settimanali estendibili, su base volontaria e di comune accordo, a 16 ore ed è limitato al periodo di fruizione del beneficio, previo periodo di formazione.

I Progetti Utili alla Collettività sono volti a promuovere processi di cittadinanza attiva e partecipata. Se il beneficiario si rifiuta di partecipare perderà il beneficio.

Intanto sempre il Comune, con la precedente Amministrazione aveva presentato dei progetti da attuare con i percettori del Reddito di cittadinanza e più specificatamente:

IO E L'AUTOBUS (con due diversi avvisi, uno previsto nel mese di marzo con 12 persone, e uno previsto per il mese di aprile con ulteriori 12 persone). Finalità: garantire la pulizia e l’igiene degli autobus urbani per la salvaguardia della salute dei passeggeri al fine di fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria covid-19

PULIZIA E RIORDINO AMBIENTI (25 persone ogni 3 mesi)

L’obiettivo principale è quello di migliorare l'igiene e la pulizia degli edifici e delle location comunali storiche della Città, rendendo gli stessi più sicuri, fruibili, apprezzabili per gli utenti, visitatori e turisti

IL VERDE E LA CITTA' (30 persone ogni 3 mesi)

Finalità : tutela e valorizzazione del verde cittadino per migliorare la vivibilità degli spazi e la fruibilità degli spazi pubblici

LA SCUOLA E' BELLA SE E' SICURA (45 persone per anno scolastico, presso Scuola d’infanzia Paritaria Comunale “G.Baccelli”). Finalità di utilità sociale e di promozione dei processi di partecipazione attiva a supporto diservizi erogati alla collettività affiancando i custodi della scuola per la sicurezza degli allievi e assistenti bambinai a supporto delle insegnanti

UN ANGELO PER COMPAGNIA (25 persone ogni 3 mesi)

Finalità: individuare i bisogni della persona in difficoltà o sola diminuendo la distanza esistente tra quest’ultimi e i servizi territoriali; offrire un valido sostegno, agli anziani (autosufficienti e non) in difficoltà e a rischio isolamento covid-19;

DIVERSA-MENTE UTILI (25 persone ogni 3 mesi)

Finalità: individuare i bisogni della persona in difficoltà o sola diminuendo la distanza esistente tra quest’ultimi e i servizi territoriali.

Oltre a questi, non appena la piattaforma lo consentirà verranno aggiunti altri tre progetti:

L'AMBIENTE E' NOSTRO (40 persone)

il progetto ha il fine di ripulire e valorizzare l’ambiente urbano con il coinvolgimento della cittadinanza favorendo processi di cittadinanza attiva;

CATALOGAZIONE DOCUMENTI (4 persone per un anno)

supporto alle attività dell'ufficio Risorse Umane per l’archiviazione delle pratiche e inserimento dati.

FACILITAZIONE DIGITALE (4 persone per un anno)

il progetto prevede il supporto alle attività dell’ufficio CED.

Forgione e Grillo per potenziare i collegamenti Marsala-Favignana - Facendo seguito all’incontro tenutosi venerdì scorso a Marsala, i Sindaci di Marsala e Favignana, Massimo Grillo e Francesco Forgione, hanno indirizzato una nota all’Assessore Regionale della Mobilità e delle Infrastrutture, Marco Falcone, e per conoscenza al Governatore di Sicilia, Nello Musumeci, in cui chiedono il rafforzamento dei collegamenti tra Marsala e le Isole Egadi.

Nella missiva i due Sindaci scrivono testualmente “Il collegamento tra le Isole Egadi e Il Comune di Marsala, allo stato attuale svolto dalla Società Liberty Lines, riguarda, nella stagione invernale, soprattutto un flusso di pendolari e di addetti alle attività commerciali ai quali, nella stagione estiva, si aggiunge un importante flusso turistico. I suddetti collegamenti risultano, di fatto, essere sia insufficienti (soprattutto nella stagione estiva) e con fasce orarie non adeguate alle esigenze attuali e future. In considerazione che è di prossima emanazione il bando relativo al rinnovo delle convenzioni regionali per le rotte verso le isole minori, nell’ottica di rilanciare l’economia dei nostri territori, fortemente penalizzati soprattutto dall’emergenza covid, si chiede di rafforzare e migliorare il collegamento veloce tra le Isole Egadi ed il Comune di Marsala. L’investimento richiesto – concludono Grillo e Forgione - potrà contribuire a porre le basi per il rilancio della nostra economia, rappresentando, inoltre, un’opportunità per rafforzare il ruolo del turismo sull’intero territorio provinciale”.

Il sindaco al centro CSAR - Il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, accompagnato dal Comandante della Polizia Municipale Vincenzo Menfi, è stato in visita all’82° Centro Combat S.A.R. (Search And Rescue) di Birgi. A riceverlo il Comandante dell’82°, Maggiore Angelo Mosca, assieme ad alcuni dei più diretti collaboratori.

Nel corso delle ore trascorse nella base dell’Aeronautica Militare, il Comandante ha illustrato al Sindaco, anche con l’ausilio di supporti digitali, l’attività svolta dal Centro.

“Desidero ringraziare il Comandante Angelo Mosca e i suoi uomini per la calorosa accoglienza che ci hanno riservato – precisa il Sindaco Grillo. E’ stato davvero un bel pomeriggio che ci ha consentito di conoscere un gruppo di uomini che amano tantissimo il loro lavoro e che anche in condizioni di estrema criticità, sono in grado di alzarsi in volo e operare per trarre in salvo delle vite umane. Cosa che hanno fatto più di 750 volte in oltre 7500 interventi portati a termine. Sono numeri che testimoniano la loro grande professionalità ma soprattutto la dedizione verso il prossimo”.

Durante la visita, il Sindaco Grillo ha avuto modo di ammirare gli elicotteri HH139A e HH139B in dotazione al Centro e di vederli anche in azione.

“Siamo onorati che il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, sia stato in visita presso il nostro reparto – precisa il Maggiore Mosca. Crediamo, infatti, sia importante consolidare i rapporti con le autorità civili e far conoscere quello che il nostro Centro, che è uno dei reparti dell’Aeronautica Militare, è in grado di compiere per venire in soccorso della popolazione civile in difficoltà. Potere intervenire per salvare una vita umana è per noi qualcosa che ci ripaga di tanti sacrifici quotidiani e di tantissime ore di addestramento”.

L'82° Centro è uno dei Reparti del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d'urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche marginali. Dal 2018 inoltre, il reparto è parte integrante del dispositivo operativo regionale per la Lotta Antincendi Boschivi della Regione Sicilia. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7300 persone in pericolo di vita.

Ripulito il parco di Salinella - Ennesimo intervento al Parco di Salinella di Marsala. Gli operatori dell'Energetikambiente hanno ripulito diversi tratti vicino al mare, lungo i quali erano accatastati rifiuti di ogni genere. Una situazione di degrado cui si sono imbattuti diversi cittadini che, approfittando della bella giornata domenicale, passeggiavano lungo il litorale di Salinella. “Io stesso ho avuto modo di verificare la situazione, provando enorme amarezza per tanta inciviltà, afferma l'assessore Michele Milazzo. Ieri stesso, ho prontamente allertato l'Energetikambiente, già intervenuta nelle prime ore di stamattina. Su Salinella, comunque, l'Amministrazione intende coinvolgere anche i giovani volontari incontrati la scorsa settimana al Comune affinchè, assieme, si possa meglio vigilare e tutelare quella zona naturale”. I giovani cui fa riferimento l'assessore sono gli stessi che ieri, ancora una volta, si sono distinti nel versante nord. Per oltre tre ore, in contrada Spagnola - con l'attrezzatura e l'assistenza dell'Energikambiente - i volontari ambientalisti, in maniera encomiabile, hanno ripulito tratti di costa raccogliendo diversi sacchi di spazzatura.