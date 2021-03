Marsala, crolla un albero al semaforo di viale Cesare Battisti

05/03/2021 08:36:00

Fortunatamante non si è fatto male nessuno a seguito del crollo di un albero a Marsala. Questa mattina si presenta così, come potete vedere dalla foto, l'incrocio del viale Cesare Battisti, con il lungomare Boeo, nei pressi del Bastione.

Un grosso albero si è abbattuto all'altezza del semaforo. Fortunatamente, come dicevamo, non c'era nessuno in quel momento fermo all'incrocio. Crollo, questo, che ancora una volta dimostra come sia fondamentale effettuare la manutenzione costante del verde pubblico, anche per prevenire episodi come questo che possono rappresentare un pericolo per l'incolumità pubblica.