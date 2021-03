05/03/2021 08:06:00

Tragedia in mare ieri in Sicilia. Un uomo di 70 anni originario di Mistretta, è deceduto a causa di un incidente in barca, mentre era impegnato in una battuta di pesca insieme a un amico. Il fatto è accaduto nelle acque antistanti il porticciolo di Santo Stefano di Camastra.

Non si conoscono ancora le cause dell’incidente, su cui adesso indaga la Procura. I soccorsi in mare sono stati effettuati dalla Guardia Costiera di Sant’Agata Militello.