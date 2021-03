Bretella Birgi-Mazara: i sindaci Grillo, Quinci e Giacalone sollecitano i lavori

05/03/2021 15:00:00

Si torna a parlare di bretella Birgi - Mazara del Vallo. Sono anni che se ne parla e scriviamo di questa opera ma di cantieri esecutivi non si vede nulla. L’iter per l’approvazione del progetto è in corso da tantissimo tempo.

Ora i sindaci di Marsala, Mazara e Petrosino hanno sollecitato l’Anas che ha trasmesso al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici la pratica per ottenerne il relativo parere.

E sempre i tre primi cittadini hanno inviato una nota al Presidente della Regione, Nello Musumeci e all’Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Marco Falcone nonché all’Assessore regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Antonino Scilla, e chiedono un intervento presso l’organo tecnico governativo per accelerare l’iter burocratico finalizzato alla realizzazione del 1° stralcio funzionale Marsala Sud – Mazara del Vallo (la cosiddetta bretella Birgi-Mazara).

“La costruzione di questa arteria viaria di grande valenza strutturale – sottolineano i Sindaci Massimo Grillo, Salvatore Quinci e Gaspare Giacalone – non è più procrastinabile. Occorre accelerare l’iter tecnico-burocratico e in questo senso, dopo avere ottenuto dall’Anas la trasmissione del progetto al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, chiediamo adesso ai vertici regionali di intervenire presso le autorità statali per abbreviare i tempi dell’esame della pratica presso quella struttura tecnica. La realizzazione dell’opera è di vitale importanza per lo sviluppo socio-economico e turistico dei nostri territori”.

L’intervento da attuare consiste specificatamente nella variante esterna ai centri abitati della SS 115 da Marsala sud a Mazara del Vallo, per uno sviluppo di circa 16,5 km e con una sezione stradale di tipo C1 secondo il DM 200. L’opera è inserita nel primo Programma delle Infrastrutture Strategiche della Legge Obiettivo (Delibera CIPE n.121 del 21/12/2001). Con la sottoscrizione ad agosto 2017 dell’APQ Sicilia, dall’Agenzia per la Coesione, dal MIT, dalla Regione Siciliana e da ANAS, sono stati resi disponibili i finanziamenti per la realizzazione del solo 1° stralcio funzionale da Marsala sud a Mazara del Vallo per un importo di 134 milioni di euro. Sul progetto preliminare dell’intero intervento sono stati resi i pareri delle Amministrazioni e gli Enti competenti compreso quello di compatibilità ambientale endoprocedimentale dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (ARTA). Con la definizione dell’intervento verrà completato l’anello autostradale costiero, permettendo, inoltre, di realizzare un collegamento a grande capacità con l’aeroporto di Trapani – Birgi, aumentando l’accessibilità a tale infrastruttura e, quindi, il suo naturale bacino di traffico. La bretella, una volta realizzata, costituirà una valida alternativa alla SS. 115 che presenta elevati livelli di traffico e di incidentalità.