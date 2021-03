Marsala. Domenica c'è una gara ciclistica. Mercoledì manca l'acqua in alcune zone

05/03/2021 18:12:00

Verificate le condizioni di sicurezza, alla luce di “Linee Guida” e “Protocolli” anticovid approvati dalla Federazione Ciclistica Italiana, si svolgerà a Marsala il “1° Trofeo Vino Marsala”, gara ciclistica in programma Domenica prossima, 7 Marzo. L'evento sportivo - comunicato all'Autorità Provinciale e Locale di Pubblica Sicurezza, nonché alla competente Asp territoriale – si svolgerà dalle ore 9 alle ore 13, lungo il seguente percorso cittadino: Piazza Della Vittoria, Viale Cesare Battisti, Via Isolato Egadi, Lungomare Boeo e Viale Isonzo. Al fine di consentire lo svolgimento della gara in sicurezza, il Comando della Polizia Municipale ha emesso un apposito provvedimento con il quale ha disposto le conseguenti modifiche alla circolazione veicolare:

- il divieto di sosta con rimozione forzata – dalle ore 22:00 di Sabato 6 e fino alle ore 13:00 di Domenica 7 Marzo 2021 - in ambo i lati delle strade interessate al suddetto percorso, nonché in spazi e aree pubbliche laterali limitrofe al percorso stesso;

- il divieto di circolazione – dalle ore 7:00 alle ore 13:00 di Domenica 7 Marzo – lungo il percorso di gara, nonché il conseguente divieto di accesso e transito nelle vie Garraffa, Sibilla, Delle Ninfe, Sirene e Lungomare Boeo;

- il divieto di stazionamento pedonale – nei suddetti orari - lungo il perimetro del percorso di gara, fatta eccezione per gli “addetti ai lavori”.

Il provvedimento obbliga l'Associazione organizzatrice a presidiare con proprio personale il percorso e gli incroci, al fine di prevenire e segnalare alla Polizia Municipale eventuali violazioni del divieto di stazionamento pedonale, imposto per evitare il pericolo di assembramenti.

Mercoledì mancherà l'acqua - Il Servizio Idrico del Comune di Marsala rende noto che Mercoledì prossimo – 10 Marzo - l'Enel interromperà l'energia elettrica nella cabina di contrada San Silvestro, a servizio anche dell'impianto idrico ubicato nella omonima zona. I lavori, che saranno effettuati dalle ore 9:00 alle ore 16:30, comporteranno la contemporanea sospensione dell'erogazione dell'acqua nella giornata e fascia oraria sopra indicata. Potrebbero verificarsi disagi per l'approvvigionamento idrico nel centro urbano e nel versante nord del territorio comunale.