Il bar Vito di Marsala ha cambiato look 

05/03/2021 18:28:00

In tempi di crisi c'è chi per fortuna non perde la voglia di investire e rinnovarsi. E così lo storico Bar Vito di Marsala, quello vicino il circolo dei Canottieri, ha cambiato profondamente look.

I lavori di restyling del bar, fondato nel lontano 1974, sono appena terminati (la chiusura è durata circa due mesi, i lavori sono stati coordinati dall'architetto Carla Maria Giustolisi) ed oggi c'è stata una prima "inaugurazione", dalle 15 alle 18, chiaramente con tutti gli accorgimenti previsti dalle normative anti - Covid.

Da domani il bar Vito torna ad essere aperto al pubblico, nei nuovi locali.