Lo Curto e le notti all'Ars: "Nessuna distanza, rischio di contagio altissimo" 

06/03/2021 14:18:00

"Sembriamo tutti dopati". E' la riflessione che fa la deputata regionale di Marsala, Eleonora Lo Curto, commentando le notti insonni all'Ars per discutere, in commissione la manovra.

Il presidente dell'Ars, Miccichè, aeva nei giorni scorsi chiesto la priorità delle vaccinazioni anti Covid per il personale dell'Ars e i deputati, suscitando un vespaio di polemiche.

Sull'argomento torna Lo Curto: "Governo, consiglieri parlamentari, deputati,assistenti,funzionari tutti con mascherine, disinfettanti, porte e finestre aperte e cappotti messi. Noi non possiamo stare distanti, perché con la mascherina non è facile parlare e non è facile farsi ascoltare. Senza di noi non si farebbero leggi fondamentali per i siciliani eppure nessuno di noi è considerato lavoratore essenziale. Alcuni colleghi hanno contratto il Covid e si sono ammalati e così anche dipendenti dell’ARS, il rischio del contagio è altissimo. Siamo tanti e tutti troppo poco distanti. Un collega ad oggi ha fatto 72 tamponi molecolari, ha il naso che gli fa sempre male. È anziano, ma non ottantenne, ha diverse patologie, ma non si può vaccinare. Lui come me è un deputato. Noi siamo la casta, noi non abbiamo diritto alla vaccinazione. Per noi sarebbe un privilegio. Chiudo, riprende la seduta, si torna a votare, emendamento per emendamento. Ci sono anche i miei. Sono qui a fare il mio dovere, sperando che vada tutto bene":