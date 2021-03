Alcamo, i carabinieri salvano un cagnolino smarrito

06/03/2021 11:40:00

Rischiava di essere investito lo chihuahua che vagava, ad Alcamo, sulla strada statale 113.

Il cagnolino si era allontanato dalla casa della sua proprietaria senza più riuscire a trovare la strada di ritorno. A salvarlo è stata una pattuglia dei carabinieri che per recuperarlo hanno bloccato la strada. Poi l' hanno portato in caserma dove ad attenderlo c'era la proprietaria in lacrime che nel frattempo era stata rintracciata dai militari dell'Arma.

" Un gesto - commenta l' animalista Enrico Rizzi- che testimonia l' importanza dei carabinieri che tutelano qualsiasi forma di vita, soprattutto se indifesa".