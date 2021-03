Controlli anti - Covid in Sicilia: ristoranti multati. Scoperta un festa di compleanno

06/03/2021 16:04:00

Durante i controlli per le disposizioni anti covid la polizia ha chiuso a Messina e provincia due negozi di alimentari e uno di ristorazione.

A Messina, gli accertamenti hanno evidenziato irregolarità nella vendita di bevande con asporto in fascia oraria non consentita. Gli esercizi commerciali sono stati chiusi per un giorno. A Patti (Me) è stata sospesa l'attività per tre giorni di un ristorante. Il titolare è stato multato e per violazione della normativa anti-covid.

I Carabinieri della stazione Catania Piazza Verga hanno disposta la chiusura amministrativa per tre giorni e sanzionato il titolare di un locale di via Raffinieria per la presenza di 15 persone che stavano festeggiando un compleanno. La violazione delle norme anti Covid è stata riscontrata dopo le 22 nell'ambito di comntrolli di esercizi commerciali con somministrazione di alimenti e bevande.