Vaccino anti-Covid. "Al seminario vescovile di Trapani ottima organizzazione"

08/03/2021 08:10:00

Non tutto, e non sempre, funziona male. Rosario Salone ci racconta dell'organizzazione "puntuale ed efficiente" del centro di vaccinazione anti-Covid a Trapani. Ecco il suo racconto.

Il 5 marzo, giorno assegnatomi dal calendario della vaccinazioni per gli over 80, mi sono puntualmente recato presso il seminario vescovile di Trapani, che per gentile concessione di sua eccellenza vescovo di Trapani Mons. Pietro Maria Fragnelli è. per adesso, il luogo deputato dove vengono somministrati i vaccini anti Covid 19.

Ho trovato un’organizzazione puntuale ed efficiente ed un’ altrettanta professionalità , accoglienza e pulizia.

Un complimento particolare al giovane paramedico che mi iniettato il vaccino, una mano leggerissima che non mi era mai capitato di apprezzare.

unicuique suum tribuere

Così recita un vecchio detto latino, lingua purtroppo ormai in disuso, allorquando si voglia riconoscere e dare il giusto merito a coloro i quali ,diligentemente, svolgono il ruolo loro assegnato.