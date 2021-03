Furbetti del vaccino in provincia di Trapani: tutti quegli iscritti alle associazioni di volontariato ... 

08/03/2021 10:37:00

I furbetti del vaccino non solo i medici che hanno fatto vaccinare congiunti e parenti, o i politici, come il Sindaco di Corleone, che hanno saltato la fila. Ci sono tanti altri furbetti, come ad esempio le diverse segnalazioni che arrivano alla nostra redazione su una serie di iscrizioni molto recenti, e sospette, alle associazioni di volontariato. Alcune, infatti, sono inserite, per la tipologia di attività, tra le categorie che hanno la priorità per la vaccinazione. E quindi molti, anche senza aver fatto un giorno di volontariato in vita loro, hanno pensato bene di iscriversi per essere inseriti nell'elenco delle vaccinazioni.

Presunti volontari vengono segnalati a Marsala, Trapani, Castelvetrano e Mazara. Ma c'è di più. Perchè a loro spetta in somministrazione il vaccino Pfizer, che è di gran lunga in questo momento il "preferito" (anche se tutti i vaccini sono efficaci e validi, sia chiaro), rispetto a quello che tocca agli appartenenti alle forze armate, o agli insegnanti, AstraZeneca, che ha alcuni piccoli effetti collaterali (febbre alta e mal di testa, anche se Burioni dice che tutte le reazioni sono esagerate".

Va ricordato che i ritardi sulla campagna vaccinale in Italia, i furbetti che svalcano la fila, hanno un costo altissimo. L'Italia ha finora vaccinato solo un over 90 su tre e un over 80 su quattro. E il virus continua la sua strage senza fine, dato che il nostro Paese è quello che piange ogni giorno in Europa più morti, in media 300. E la media salirà con la terza ondata (500 morti al giorno tra pochi giorni ...). Secondo l'Ispi l'Italia avrebbe potuto risparmiare 2200 morti solo a Febbraio se avessimo vaccinato subito i più anziani e fragili. Noi invece abbiamo dato due dosi su tre a persone che hanno meno di 70 anni ...