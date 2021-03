Troppi assembramenti nei locali di Trapani. Controlli intensificati nel fine settimana

08/03/2021 11:46:00

Troppe persone in giro e accalcate nei pressi dei locali pubblici, incoraggiati dalle belle giornate, in barba alle disposizioni per contenere l'emergenza pandemica. E così, a Trapani, scatta la stretta sulla movida al tempo del Covid.

In azione gli agenti della polizia municipale che effettueranno una azione di monitoraggio per scongiurare pericolosi assembramenti, in particolare nella zona del centro storico da sempre quartier generale della movida.

I vigili urbani, appiedati, saranno affiancati da volontari della Protezione civile. I controlli saranno intensificati soprattutto durante il fine settimana.