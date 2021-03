Marsala, un arresto in Via Istria 

09/03/2021 06:57:00

Un uomo è stato arrestato ieri dalla Polizia a Marsala. Si aggirava intorno ai campetti di Via Istria ed è stato fermato da una pattuglia con la richiesta dell'esibizione dei documenti.

Il soggetto, T.G., noto alle forze dell'ordine, ha invece estratto un coltello minacciando gli agenti. Per lui pertanto è scattato l'arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e deferito per porto abusivo di oggetti atti a offendere.

A Marsala, intanto, è arrivato un nuovo dirigente della Polizia: Valerio Maria Bologna, proveniente dal Commissario di Mazara del Vallo.