Imprese agricole: credito di imposta per l'e-commerce

Grazie alla Legge di bilancio 2021 il credito d'imposta Made in Italy, nella misura del 40%, è esteso per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, o aderenti ai disciplinari delle strade del vino, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

Soprattutto dallo scorso anno, le aziende hanno constatato l'importanza di essere presenti nel web, per poter continuare a sopravvivere ed accrescere il proprio fatturato e nel 2021 possedere un sito e-commerce, è divenuta una reale necessità, e tale nuova manovra finanziaria permette, quindi, alle imprese agricole di digitalizzarsi per la vendita online dei loro prodotti.

Si stabilisce inoltre, che agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della norma si provvede nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Se stavi pensando, quindi, di aprire una piattaforma e-commerce per vendere online i tuoi prodotti, questa è un'occasione da sfruttare! Per maggiori informazioni invia una mail a info@bussolaweb.it.