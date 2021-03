Marsala, sequestro agli ambulanti abusivi. Loro si arrabbiano e scaraventano tutto in strada. Video

10/03/2021 19:00:00

Sono abusivi, completamente fuori legge. E al secondo sequestro in pochi giorni hanno creato il caos scaraventando la merce in strada. Attimi di tensione questa mattina in contrada Paolini, a Marsala. A crearli dei venditori ambulanti di frutta e ortaggi beccati ancora una volta a operare senza le licenze previste dalla legge.

Nelle ultime settimane sono ripresi in maniera più incisiva i controlli sul commercio ambulante e l'occupazione del suolo pubblico da parte della Polizia Municipale di Marsala.

La squadra annona da inizio anno ha effettuato 10 sequestri di merce venduta illegalmente nel territorio (più o meno lo stesso numero a cui si è arrivati negli ultimi due anni).

A Paolini i Vigili Urbani avevano fatto visita già un paio di settimane fa, constatando che gli ambulanti non avevano alcuna licenza di vendita nè di suolo pubblico. Eppure, hanno continuato a montare la bancarella. Questa mattina sono andati di matto, alla notifica del sequestro dei 3 quintali di merce e hanno scaraventato tutto per strada. Cassette, frutta, verdura, bancarelle. Attimi di tensione, tant'è che è stato richiesto anche l'intervento dei Carabinieri. Gli animi poi si sono placati, con gli ambulanti che, davanti il fatto compiuto di essere abusivi, e visto che non c'è alcuna soluzione diversa dalla legalità, hanno promesso di adoperarsi per mettersi in regola. La rabbia, da parte loro, derivava anche dal fatto che avevano appena comprato la merce che si sono visti sequestrare. Ma venderla senza le autorizzazioni e le licenze va contro la legge, e le sanzioni vanno a tutela dei commercianti regolari e dei consumatori.