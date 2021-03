Castellammare del Golfo, avviati due cantieri di lavoro per 14 disoccupati

10/03/2021 11:10:00

Avviati ieri a Castellammare del Golfo due cantieri di lavoro per disoccupati finanziati dalla Regione per un importo complessivo di 175.685,44 euro.

Nei due cantieri lavoreranno per i prossimi tre mesi, 14 disoccupati, sette per ogni cantiere, così come indicato dall’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro che -dopo lo stop per l’emergenza coronavirus- ha notificato a novembre i decreti di autorizzazione e finanziamento di complessivi 175.685,44 euro.

Un cantiere riguarda la manutenzione straordinaria e l'abbattimento delle barriere architettoniche dei marciapiedi della via Roma e di corso Garibaldi finanziati con 87.718,78 euro; l'altro cantiere, finanziato con 87.966,66 euro, è per la manutenzione straordinaria e l'abbattimento delle barriere architettoniche dei marciapiedi della via Marconi e del suo prolungamento. Rup il tecnico comunale Vito Turriciano.

«L’avvio dei cantieri è molto importante poiché da oggi consente di effettuare interventi di manutenzione urbana con la sistemazione di strade e marciapiedi e, contemporaneamente, di supportare chi è in difficoltà economica, aggravatasi in questo periodo di pandemia-affermano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alle manutenzioni stradali, Leonardo D'Angelo-. Il finanziamento di oltre 170 mila euro ottenuto dalla Regione, infatti, riguarda il 2019 ma i cantieri di lavoro finanziati erano stati sospesi a causa dell'emergenza Covid-19: adesso la ripartenza osservando tutte le misure di contenimento al fine di lavorare in sicurezza. Ricordiamo inoltre che per la manutenzione straordinaria delle strade, necessaria per la sicurezza e l’incolumità pubblica, abbiamo anche stanziato alcuni fondi in bilancio e già affidato i lavori ad una ditta di Favara che, per circa 65mila euro, effettuerà la riparazione del manto stradale compromesso in alcune vie cittadine».