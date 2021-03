10/03/2021 10:30:00

L'ASP di Trapani ha acquistato 150mila kit tampone per il Covid-19. Ad aggiudicarsi la fornitura è stata la D.I.D. Diagnostic International Distribution di Milano che si è aggiudicata la gara con un ribasso del 6,25% per un costo totale, comprensivo di IVA, di 354.375 euro.

Alla procedura indetta per la fornitura avevano partecipato tre ditte, ma la commissione tecnica dell'Asp ha valutato conformi alle caratteristiche tecniche richieste solo quelle della D.I.D..