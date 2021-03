Il punto sulla sesta giornata di ritorno del campionato di serie B di Pallamano

10/03/2021 21:55:00

Si è conclusa la 6^ giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie B Decò che ha visto il rinvio del match Agriblu Scicli vs Aetna Mascalucia.

Invece, si sono svolte regolarmente le partite tra Aretusa vs Il Giovinetto Petrosino con risultato 34-22; la NHC Rosolini batte il Leali Marsala 32 a 28; il Girgenti mantiene i due punti in casa contro la Pallamano Avola con risultato 33-20.

Migliore marcatore di questa settimana Antonino D’Aguanno della Leali Marsala con 16 reti ma rimane confermato nella classifica generale Antonino Martino della New Handball Club Rosolini con 149 reti.

La classifica aggiornata ad oggi vede al primo posto l’Aetna Mascalucia con 22 punti e una partita in meno giocata; seconda posizione il Girgenti con 20 punti e una partita in meno giocata; segue l’Aretusa con 18 punti e sempre una partita in meno giocata; 14 punti per il Giovinetto Petrosino che si piazza al quarto posto; NHC Rosolini 10 punti; il Leali Marsala e l’Agriblu Scicli 4 punti (quest’ultima tre partite in meno giocate); chiude la Pallamano Avola con -1 e due partite in meno giocate.

Il match Aretusa vs Il Giovinetto Petrosino, già andata in diretta streaming sulla pagina FB della FIGH Sicilia e su Teletris canale 172 del DTT, sarà replicata domani martedì 9 marzo pv alle ore 22:00 su Globus Television sul canale 819 del DTT e mercoledì 10 marzo pv alle 15:15 e in replica alle 00:30 su Telesud canale 118 del DTT.