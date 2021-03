Coronavirus Italia. “Tutti i numeri in aumento, confermata terza ondata”

11/03/2021 15:39:00

Secondo i dati del monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, relativo alla settimana 3-9 marzo 2021, rispetto alla precedente si registra un ulteriore incremento dei nuovi contagi ma anche dei decessi, dei ricoveri con sintomi e dei pazienti in terapia intensiva.

Avanza senza sosta il contagio relativo alla pandemia di coronavirus: tutti i numeri sono in aumento fra nuovi casi, ricoverati con sintomi e ricoverati in terapie intensive che in 11 regioni sono particolarmente sotto pressioneIn dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: Decessi: 2.191 (+12,9%) Terapia intensiva: +429 (+18,4%) Ricoverati con sintomi: +2.823 (+14,4%) Isolamento domiciliare: +44.635 (10,9%) Nuovi casi: 145.659 (+18,2%) Casi attualmente positivi: +47.887 (+11,1%).

“Da tre settimane consecutive – afferma il presidente della fondazione Nino Cartabellotta – si registra il progressivo incremento dei nuovi casi con inversione di tendenza di tutte le curve, che conferma l’inizio della terza ondata”. “Oltre al tasso di occupazione da parte di pazienti Covid-19 – spiega Marco Mosti, Direttore Operativo della Fondazione Gimbe – preoccupa il trend in continua ascesa dei nuovi ingressi giornalieri in terapia intensiva: in sole 3 settimane la media mobile a 7 giorni è aumentata del 66%, passando da 134 a 223”.