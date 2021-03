Vaccini anti-covid, il PD trapanese: "estenderli a tutta la popolazione delle Egadi e Pantelleria"

14/03/2021 10:00:00

Estendere alle Isole Egadi e all’Isola di Pantelleria la campagna di vaccinazione su tutta la popolazione residente sopra i diciotto anni di età. E’ questa la richiesta che avanzano Domenico Venuti e Giuseppe La Francesca, rispettivamente Segretario e Responsabile Isole Minori del Partito Democratico della Provincia di Trapani.

"E’ importante che tale campagna abbia inizio – dichiara Domenico Venuti – prima dell’inizio della prossima stagione turistica, così come già fatto per il personale sanitario, per le categorie a rischio e per gli over ottanta, per far sì che si possa affrontare con maggiore serenità l’ormai imminente stagione estiva nelle isole della provincia di Trapani".

"Nelle nostre isole – continua La Francesca – già lo scorso anno, nonostante la pandemia, si sono registrare presenze superiori a quelle degli anni passati e riteniamo che il trend sia lo stesso anche quest’anno, ecco perché un’idonea campagna di vaccinazione, con la scrupolosa osservanza delle disposizioni sanitarie e delle norme di sicurezza, garantirebbe sia ai residenti che ai turisti maggiori condizioni di sicurezza".