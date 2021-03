Ecco perchè è stato sospeso in Italia il vaccino AstraZeneca 

15/03/2021 17:00:00

Perchè è stato sospeso in Italia il vaccino AstraZeneca?

Chiariamolo subito: si tratta di una decisione eccezionale, ma temporanea, presa dall'Aifa, l'Agenzia Italia per il Farmaco, in attesa che la corrispettiva agenzia euroepa, Ema, rilasci domani un parere sulla sicurezza del vaccino, dopo i casi di cronaca di queste ore che hanno destato allarme tra la popolazione.

Va detto che, secondo i dati ufficiali, si sono stati 15 casi di trombosi su ... 17 milioni di persone. In Italia ci sono 166 episodi di trombosi al giorno, tanto per fare un paragone, indipendentemente dai vaccini.

La decisione della sospensione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei e, spiegano fonti del ministero della Salute, dopo un colloquio tra Roberto Speranza il presidente del Consiglio Mario Draghi. Durante la giornata, Speranza ha avuto colloqui con i ministri della Salute di Germania, Francia e Spagna.

Anche la Germania ha deciso di sospendere le vaccinazioni con AstraZeneca. Lo rende noto il governo tedesco. Il ministero della Salute tedesco segue così l'indicazione del Paul Ehrlich Institut, che in via precauzionale consiglia "ulteriori approfondimenti" in relazione ai nuovi casi di trombosi che si sono verificati.

Aumenti di trombosi negate da Oxford. Le verifiche aggiornate condotte nel Regno Unito forniscono "prove molto rassicuranti" sui vaccini anti Covid prodotti da AstraZeneca (già somministrati sull'isola ad oltre 11 milioni di persone) e confermano che non vi è "un aumento di casi di trombi sanguigni" fra coloro che lo hanno ricevuto, spiega alla Bbc il professor Andrew Pollard, responsabile in seno all'università di Oxford del progetto di ricerca da cui il vaccino AstraZeneca è nato. I dati, ha notato Pollard, riguardano la Gran Bretagna, cioè "il Paese che ha finora somministrato la maggior delle dosi (di questo antidoto) in Europa".

La decisone in Italia arriva dopo che è finito sotto sequestro un altro lotto del siero anglo-svedese, l'ABV5811, quello inoculato al professore morto in Friuli e originario di Biella. Si tratta del secondo lotto bloccato a livello nazionale dopo l'ABV2856, ritirato dopo i casi avversi registrati in Sicilia. Intanto dall'Ema, l'ente dei farmaci europeo, arriva la conferma dell'efficacia dei vaccini Pfizer, Moderna e Johnson&Johnson contro le varianti.