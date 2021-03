Casi di Covid alla scuola "Pestalozzi" di Marsala 

15/03/2021 20:01:00

Il coronavirus torna a rialzare la testa a Marsala. E' un effetto probabile della variante inglese, ormai dominante, che ha una maggiore diffusione, e colpisce anche i giovanissimi.

Ed infatti al plesso "Pestalozzi", di Piazza Caprera, che fa parte dell'Istituto Comprensivo "Sirtori" sono diversi i casi registrati. Fino a questa mattina erano tre i casi di positività, ma altri ne sono emersi con i tamponi effettuati tra insegnanti, collaboratori, alunni e famiglie. Le informazioni, come avviene in questi casi, sono molto confuse, e c'è chi parla addirittura di focolaio. All'inizio in quarantena era solo alcune classi, adesso invece, la restrizione si è allargata.

Pare che alla base del contagio potrebbe esserci stata un'imprudente festicciola di compleanno organizzata dai genitori, e da lì poi sono state contagiate maestre e bidelle

Già domenica sera, in via prudenziale, era stata stabilita la chiusura dei plessi Pestalozzi e Livatino per oggi, lunedì 15 marzo 2021, per un ulteriore intervento di sanificazione generale delle strutture. La giornata di oggi doveva essere recuperata sabato prossimo. Adesso, invece, arriva la proroga della chiusura della scuola, almeno fino al 17 Marzo, in attesa dell'intervento dell'Asp.

Va chiarito ad ogni modo, e questo è certo, che si tratta di una situazione - dal punto di vista della popolazione scolastica - isolata e circoscritta a quel solo plesso.