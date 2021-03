Salemi. Ripulita dai rifiuti l'area di Gessi. Sanzionate due persone

15/03/2021 06:00:00

Con sorprendente celerità il Comune Salemi, dietro sollecitazione dell’assessore Calogero Angelo, ha provveduto a fare ripulire l’area della zona artigianale Gessi appestata da una montagna di rifiuti che Tp24 aveva segnalato la settimana scorsa.



E’ la seconda volta, in poco meno di due mesi, che Energeticambiente', l’azienda che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in città, interviene per la rimozione di rifiuti, anche ingombranti, abbandonati nella stessa area dai soliti incivili e , ancora per poco, ignoti.

Compito, sia detto per correttezza di cronaca, non spetterebbe ad Energeticambiente, in ragione della quale la società ha ricevuto i ringraziamenti, oltre che da parte dell’assessore al ramo Calogero Angelo, anche dal sindaco Domenico Venuti.

Ringraziamenti, questi, che si giustificano, diversamente da quelli che, senza alcuna motivazione, vengono esternati, in pubbliche assemblee, da altri amministratori nei confronti di qualche dipendente comunale certamente non esemplare come comportamento.○

La bonifica dell’area Gessi e’ avvenuta nella mattinata di sabato scorso ad opera del personale di Energeticambiente, alla presenza anche di rappresentanti della Polizia Urbana e del vice sindaco Angelo.

Una scrupolosa ispezione del contenuto dei sacchetti abbandonati ha dato alla polizia gli indizi certi per risalire all’identità’ di due responsabili.

Ai quali e’ stata comminata una sanzione di 600 euro. Non e’ escluso che presto altri trasgressori possano essere individuati grazie alle telecamere mobili installate in punti strategici del territorio comunale, la cui collocazione e’