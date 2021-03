Tennis, inizia bene il Campionato di Serie C del Sunshine Biotrading Marsala

15/03/2021 15:30:00

Ieri è iniziato il campionato nazionale di serie C maschile di tennis, che vede la partecipazione della squadra del Sunshine Biotrading Tennis Club Marsala. Una bella vittoria della compagine Marsalese, capitanata dal maestro Marcello Franchino, fuori casa nell'insidiosa trasferta contro l'ASD Planet Canicattì ,disputatasi a Serradifalco, per 5 a 1. Nette le vittorie di Giuseppe Pulizzi e Luca Missuto , molto sofferte invece le partite di Giorgio Parisi che ha prevalso per 62 al terzo set contro il forte maestro Pedani, e di Giuseppe Galfano che pur essendo in vantaggio per 41 al terzo set , non è riuscito a chiudere il match a causa di fastidiosi crampi alla mano destra, perdendo per 75. Nei doppi dominio delle coppie Parisi Giorgio/Pulizzi e Domenico Parisi/Missuto che hanno vinto agevolmente in due set. La prossima giornata sarà disputata in casa presso il Sunshine Tennis Club di Marsala il 28 Marzo contro la favorita del girone Il TC Montekatira di Catania.

Il Tabellino:

Parisi (STC Marsala) : Pedani 46 - 75 - 62

Pulizzi Gppe ( STC Marsala ) : Romano 61 - 62

Collura - Galfano ( STC Marsala ) : 46 - 63 - 75

Missuto ( STC Marsala ) - Di Ventura : 60 - 60

Nella foto la squadra Sunshine Biotrading Tennis Club di Marsala al completo.