Marsala, il Sindaco Grillo e le poltrone: lottizzazione anche a Marsala Schola

16/03/2021 20:39:00

In tempo di pandemia, e di emergenze per la scuola, il nuovo Sindaco di Marsala decide di ... dare incarichi.

Continuano infatti le nomine da parte del Sindaco di Marsala, Massimo Grillo. Come anticipato nei giorni scorsi da Tp24, il Sindaco ha nominato il nuovo Cda di Marsala Schola, l'ente che a Marsala si occupa (male) dei servizi scolastici.

Una scelta doppiamente curiosa, sia perchè Marsala Schola è in disarmo (da anni si discute del suo scioglimento, essendo ormai rimasto un unicum nel panorama amministrativo locale), sia perché, in virtù di un contenimento dei costi, negli ultimi anni nel Cda dell'Istituzione erano stati inseriti dirigenti e funzionari.

E invece no. Grillo ha bisogno di posti per gli appetiti della sua maggioranza e pertanto anche per Marsala Schola è partita la lottizzazione, con l'ex consigliera comunale Ginetta Ingrassia, il fedelissimo del Sindaco Sergio Bellafiore, e in quota Lo Curto Salvatore Virzì, fresco di bocciatura al consiglio comunale. Proprio Bellafiore sarà il presidente.

Proprio in consiglio comunale c'era stato un dibattito sull'opportunità di nominare questo CdA (dalla durata di cinque anni), dato che si sta riflettendo sul possibile scioglimento dell'ente. Da qui l'idea di Grillo, che dichiara che i tre politici nominati nel sottogoverno avranno otto mesi di tempo per stabilire se vale la pena sciogliere o meno l'ente.

Vedrete che tra un anno e passa saranno ancora lì ...