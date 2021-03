Centro vaccinale Trapani. Turano a Tranchida: "Polemiche inutili e dannose"

16/03/2021 14:10:00

«A volte sono le polemiche gratuite a trasformarsi in passerelle e, onestamente, in questo momento delicato dovremmo farne tutti a meno, a cominciare da chi riveste ruoli istituzionali». Così l’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana Mimmo Turano, replicando al sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida che ha giudicato la presenza del presidente della Regione come "passerelle politiche sulla salute" per la prossima visita al centro vaccinale di Trapani prevista per domani, mercoledì 17 marzo.

«Ho trovato fuori luogo e ingiuste - continua l’esponente del Governo regionale - le parole riservate dal sindaco Tranchida al presidente della Regione che da mesi è in prima linea come tanti altri nella battaglia contro il Covid. A Giacomo Tranchida dico con franchezza che questa polemica è davvero sterile, se non dannosa e strumentale. Non se ne sentiva il bisogno, ciò che serve invece è un maggiore sforzo di unità tra le istituzioni che è il presupposto per un impegno efficace», conclude Turano.



"Troviamo strumentali e fuori luogo le parole del Sindaco di Trapani che lancia messaggi fuorvianti e privi di fondamento. Sa benissimo che il problema attuale è che il numero di vaccini è contingentato e che la Sicilia si è contraddistinta in queste settimane per la capacità, dimostrata sul campo, di poter effettuare le vaccinazioni in numero adeguato". Lo scrive in una nota la responsabile provinciale del mo imento Diventerà Bellissima, Giulia Ferro. "Quello che il primo cittadino ha dimenticato di sottolineare è che si sta facendo il massimo con le dosi di vaccino a nostra disposizione e che il Presidente Musumeci e l'Assessore Razza continuano ripetutamente a chiedere con forza nuove dosi per continuare una campagna di vaccinazioni fondamentale per poter tornare a vivere. Sostenere che il presidente Musumeci faccia passerella politica è una caduta di stile che da un uomo politico molto navigato come Tranchida non ci saremmo di certo aspettati. Il nostro Presidente ha dimostrato in questi mesi di tenere dritta la barra e trovare tutte le soluzioni possibili per evitare che la pandemia possa avere effetti devastanti nel nostro territorio, ed è proprio in questi momenti che alle critiche e agli attacchi dovrebbe farsi posto alla coesione e alla collaborazione".