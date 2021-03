Aggiornamenti Coronavirus, i dati di oggi: Trapani 114, Marsala 112, Castelvetrano 81

16/03/2021 15:57:00

Salgono a 534 gli attuali positivi al Coronavirus in provincia di Trapani, in base ai dati aggiornati ad oggi, martedì 16 marzo 2021. Sono 256 i decessi totali dall’inizio della pandemia.

Per quel che riguarda i ricoveri negli ospedali, sono 13 le persone attualmente ricoverate e di questi, 2 in terapia intensiva e 11 nei reparti ordinari. I guariti dall'inizio della pandemia ad oggi sono 10.211. Il dato parziale dei tamponi molecolari effettuati è di 246 mentre i tamponi rapidi per la ricerca dell’antigene sono 489. Tra le città c’è quasi un testa a testa tra Trapani con 114 e Marsala con 112, poi Castelvetrano 81.

Questi i positivi distribuiti nelle diverse città della provincia: Alcamo 68, Buseto Palizzolo 0; Calatafimi-Segesta 1; Campobello di Mazara 39; Castellammare del Golfo 8, Castelvetrano 81; Custonaci 3; Erice 34; Favignana 0; Gibellina 0; Marsala 112; Mazara 32; Paceco 13; Pantelleria 0; Partanna 2; Petrosino 2; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 1, San Vito Lo Capo 2; Santa Ninfa 2; Trapani 114; Valderice 20; Vita 0.