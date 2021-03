Anziano in auto con 31 grammi di cocaina. Arrestato ad Alcamo

16/03/2021 09:09:00

Non si ferma all'alt dei Carabinieri. In auto nasconde 31 grammi di cocaina. Protagonista un anziano, 72enne, con precedenti alle spalle, arrestato dai carabinieri di Alcamo.

In particolare, una pattuglia della Radiomobile, in transito sulla SS 113, ha deciso di sottoporre a controllo l’uomo mentre viaggiava in direzione di Alcamo a bordo della propria autovettura. Alla vista dei militari, però, l’anziano ha finto di non essersi accorto dei segnali luminosi e sonori della pattuglia, proseguendo la marcia. Capito che potesse nascondere qualcosa, i militari hanno deciso di bloccargli la strada ed in quel frangente, vistosi ormai scoperto, l’uomo ha lanciato un involucro dal finestrino dell’auto sperando di non essere notato. I Carabinieri, però, accortisi del movimento, hanno recuperato l’involucro scoprendo che si trattava di ben 31 gr. di “cocaina”.



L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, dove è rimasto fino alla udienza di convalida che si è celebrata nella giornata di ieri presso il Tribunale di Trapani. Nella circostanza, la competente Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri applicando la misura degli arresti domiciliari.