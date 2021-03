Sicila, caos vaccini. Rinunce e ritardi 

17/03/2021 10:35:00

E' caos sul fronte della campagna per la vaccinazione anti Covid in Sicilia. Oggi Musumeci e Razza sono a Trapani per inaugurare, tra le polemiche, l'hub per la vaccinazione, ma intanto con la sospensione AstraZeneca sono saltati 20.000 appuntamenti, e altre 12.000 persone che dovevano vaccinarsi hanno rinunciato.

E poi c'è il problema di altre 50.000 persone over 70 che per errore sono state inserire nel calendario AstraZeneca ma che invece sono soggetti "fragili" e dunque aspettano un altro siero. Ci sono anche problemi per i soggetti fragili che devono registrarsi (la prenotazione è partita ieri) perchè hanno ricevuto dei messaggi di errore o il server dà problemi.

Intanto ci sono due nuove zone rosse in Sicilia: è quanto stabilito dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci nelle scorse ore. “Blindate“, da giovedì 18 marzo, Sciacca (Agrigento) e Regalbuto (Enna). L’ordinanza sarà valida fino al 30 marzo prossimo compreso. Non solo stop a spostamenti e comuni cinturati, ma anche chiusura delle scuole: questo quanto richiesto dai due primi cittadini in questione a causa di un boom di contagi degli ultimi giorni.

Sciacca e Agrigento si aggiungono agli altri comuni siciliani diventati zona rossa nei giorni scorsi.