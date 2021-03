Coronavirus, chiusa una scuola di Marsala

17/03/2021 21:34:00

Con 48 ore di ritardo rispetto a quanto pubblicato da Tp24 (magari era troppo impegnato per le nomine di Marsala Schola ...) il Sindaco Grillo ha disposto la disposto la sospensione, per 48 ore (18 e 19 marzo), delle attività didattiche in presenza dei plessi scolastici Pestalozzi (piazza Caprera) e Livatino (via Dante Alighieri).

In questi due plessi, infatti, si sono registrati diversi casi di covid 19, come già abbiamo scritto due giorni fa. Tant'è che la dirigente aveva già predisposto la chiusura della scuola e la didattica a distanza.