Coronavirus, nuova vittima a Petrosino: Giuseppe Agate

18/03/2021 08:30:00

Nuova vittima del Covid a Petrosino. Si tratta di Giuseppe Agate, di 86 anni. L'uomo era ricoverato da giorni al Covid Hospital di Marsala, dove è deceduto ieri, 17 Marzo 2021. Non ci saranno nè camera ardente nè funerali. La salma oggi verrà trasferita nel piccolo cimitero di Petrosino.

Giuseppe Agate era nato il 10 Novembre 1934.

Data e ora della messa in suffragio saranno comunicate in seguito.

Qui potete leggere un aggiornamento sul coronavirus in provincia di Trapani. Oggi, 18 Marzo, è la Giornata Nazionale delle vittime del Covid. E' ancora più forte, pertanto, l'appello a mantenere le distanze, non frequentare luoghi affollati, disinfettarsi spesso le mani, e non rinunciare al vaccino, unica cura in grado di farci tornare alla normalità.