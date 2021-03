Lunghe attese e al freddo al centro vaccinale di Trapani 

18/03/2021 18:10:00

Inizia molto male l'operatività del nuovo hub vaccinale di Trapani. C'è qualcosa che non funziona nell'organizzazione e c'è molta confusione e tanta attesa prima di poter fare il vaccino.

La foto che un nostro lettore ci invia è eloquente. Ci sono decine e decine di persone fuori, in attesa di essere chiamati e con un numero preso come al supermercato.

Persone, molti anziani, al freddo e in assembramento, in spazi che per forza di cose diventano stretti. Sicuramente non un buon modo per iniziare la vaccinazione di massa, non un buon modo per contrastare il covid-19.