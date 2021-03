Sicilia, la Corte dei Conti condanna l'ex direttore dell'Istituto Vino e Oli

19/03/2021 22:00:00

L'ex dirigente dell'istituto regionale Vino e Oli (Irvo) Lucio Giuseppe Monte, è stato condannato dalla Corte dei Conti a risarcire la somma di 420 mila euro per non coretto utilizzo dei fondi Agea. Già in precedenza aveva subito una condanna a risarcire 160mila euro.

E' stato assolto, invece, anche in appello il direttore generale dell’Agricoltura Dario Cartabellotta dall’accusa di danno erariale per un milione e 34 mila euro, nella sua qualità di direttore generale dell’Istituto Regionale Vino e Olio.

Per la procura contabile sia Cartabellotta che Monte avrebbero provocato un danno erariale all’Istituto Regionale Vite e Olio, di quasi tre milioni di euro.

Per i giudici di appello “va esclusa – si legge nella sentenza – la sussistenza di un danno da disservizio imputabile a Cartabellotta visto che l’ex direttore dell’istituto non aveva più in carica quando l’attuazione dei progetti era ancora agli inizi consente ragionevolmente di escludere che il mancato completamento dei progetti”.

Diversa la situazione per Monte. Per i giudici i fondi messi a disposizione non stati utilizzati o sono stati mal utilizzati per il conseguimento degli scopi programmati o peggio ancora, erano state distratte somme per provvedere a spese del tutto estranee a tali scopi.