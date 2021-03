Trapani, niente fedeli alla "scinnuta" del gruppo sacro dell'Addolorata

20/03/2021 08:36:00

Una scelta dolorosa. Nessun fedele potrà partecipare, a Trapani, alla scinnuta del gruppo sacro l'Addolorata.

La Madonna ha tantissimi devoti e fare una scelta su chi potrebbe assistere al rito è difficile. Lo ha deciso l'associazione che cura la processione del simulacro. «Trattandosi infatti di una realtà con numerosi partecipanti – sia come componenti che nella devozione popolare dell’Addolorata, ci risulta impossibile decidere chi far partecipare senza fare un torto a chi ha grande devozione o a chi partecipa attivamente tutto l’anno per questa amata Processione e la nostra Madre Santissima Addolorata». Il Direttivo, pertanto, “ ha deciso di non fare alcuna disparità: non sarà dunque ammesso al rito nessun partecipante, se non esclusivamente proprio i componenti del Direttivo, dell’Unione Maestranze e le Autorità Civili.

Ciò non per diritto di esclusività, ma per rappresentanza e dovere di ubbidienza alle decisioni dettate dalle norme vigenti». Il giorno della scinnuta (27 marzo), però, dalle 8.30 alle 12 e dalle 16 alle 17.30, la chiesa del Purgatorio, dove è custodita l'Addolorata, sarà accessibile ai fedeli per un momento di preghiera personale, un dono floreale o per un cero votivo.