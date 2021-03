La ricetta delle zeppola con crema pasticcera

20/03/2021 07:00:00

Il 19 marzo una delle date più importanti dell'anno, il dolce tipico di questa festività solo le zeppole, dolce a base di farina, zucchero, uova e burro, farcite con crema pasticcera e decorate con zucchero a velo.



C'è chi preferisce la versione al forno, ma la ricetta classica delle zeppole prevede la cottura in olio bollente.

Prepariamo insieme questo dolce in pochi minuti a casa.

Per preparare questa ricetta bastano pochi ingredienti, per vedere quali sono e qual è il procedimento ti consiglio di guardare il video che trovi qui sotto: