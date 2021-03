Torna in casa la Sigel che oggi incontra a "porte chiuse" Soverato

20/03/2021 07:05:00

In questo periodo non ci si inventa niente, si cerca solo di ottimizzare ciò che di buono si è costruito in questi mesi e a ridurre gli errori. Visto anche il genere di campionato che si è delineato, così lungo e diluito nei mesi, la tenuta mentale e il credere nel proprio gioco penso siano gli aspetti ormai preponderanti per una squadra che vuole continuare a fare bene. Questo è quello che sto chiedendo: credere nella nostra forza e nelle nostre caratteristiche. Soverato è un'ottima squadra, ben messa in campo, che rimane attaccata al punteggio anche quando le cose si mettono male. Ha degli ottimi attaccanti ma in generale penso che il suo gioco sia molto funzionale"

Nuovo appuntamento di Pool Promozione per la Sigel Marsala che nella palestra di casa rappresentata dal "Fortunato Bellina" sabato 20 marzo alle ore 17.00 ospita il V​olley Soverato. Per la 4ª e penultima giornata di andata di Pool Promozione Marsala vuole riprendere il discorso avviato con questa post-season giunta appena alle battute iniziali e finanche familiarità con il volley giocato. La sfida mette di fronte due sestetti, Marsala e Soverato, che nei due soli turni disputati di questa seconda fase hanno ambedue il bilancio di una vittoria e una sconfitta e che nello scorso turno sono rimasti ai box rispettivamente negli incontri con Megabox Vallefoglia ed Eurospin Ford Sara Pinerolo. Le ioniche sulla Sigel in una classifica che rimane raccolta sono attardate di due lunghezze ed occupano temporaneamente il nono posto.Da diversi anni alla guida tecnica di Soverato, realtà solida di serie A2, è saldamente in sella Bruno Napolitano. Tra le fila delle "cavallucce marine" (il cui palleggio è affidato alla ex Anthea Vicenza Laura Bortoli) si annoverano Chiara Mason, martello ex Trento (nella militanza gialloblu compagna di Giorgia Mazzon, ndr), le centrali rispettivamente del 2001 e del 1996 Denise Meli (provenienza Volleyrò Casal dè Pazzi come la nostra Alessandra Mistretta) e Chiara Riparbelli ed ancora il libero di Siracusa Alice Barbagallo, classe 1997, nelle ultime due annate a Cutrofiano. Senza dimenticare la presenza di nomi di grido come la ventiduenne statunitense opposto Mikayla Shields (lo scorso anno in Europa nella Massima serie finlandese) e Silvia Lotti, di ruolo martello, con trascorsi in A1 con Busto e Scandicci e negli ultimi tre anni in A2 con addosso le maglie di Cus Torino, Ravenna e Cutrofiano.Inedita la settimana delle sigelline cominciata lunedì dalla sala-pesi. Forte è il desiderio tra le azzurre di non perdere di vista quella frequenza per giocare i match ufficiali ora che la stagione è entrata nel vivo. Qualche altro giorno di preparazione al "Fortunato Bellina" e poi sarà ritorno alle velleità. Partita degli ex per capitan Ilaria Demichelis (in biancorosso in due diverse esperienze di A2 2012/2013 e 2016/2017) e per l'head-coach. Per il club ionico quest'ultimo ha ricoperto il ruolo di vice-allenatore della Prima Squadra e di responsabile del settore giovanile. Al nostro tecnico, in rappresentanza dei colori azzurri, sono affidate le dichiarazioni pregara:Come avviene ormai da qualche tempo a questa parte nel piccolo impianto del "Fortunato Bellina" verranno adottate, scrupolosamente, tutte le misure di contrasto e di mitigazione dal virus Sars-COV-2. La gara verrà giocata con la misura restrittiva delle "porte chiuse". Pertanto, l'accesso alla struttura varrà per i soli staff dirigenziali, addetti ai lavori e operatori della comunicazione. La copertura del live streaming come al solito è ad appannaggio di " LVF TV “, la web-tv della Lega Volley Femminile. Altri modi per avere contezza sull’andamento in tempo reale dell’incontro saranno l'aggiornamento punto a punto dal sito www.legavolleyfemminile.it o dalla pratica app della Lega Volley Femminile.

Emanuele Giacalone