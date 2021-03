Covid, i dati di oggi in Sicilia: aumentano ancora i ricoveri

21/03/2021 19:45:00

Scendono i nuovi positivi in Sicilia anche se risalgono i ricoveri. Sono 699 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia su 24.073 tamponi processati. Questi i dati secondo il bollettino del ministero della Salute. Il tasso di positività è del 2,9% (ieri era stato del 2,8%). Purtroppo ci sono da segnalare ancora 8 decessi (in totale finora 4.430) e aumentano i ricoveri (+20) e le terapie intensive (+3). Sono 232 i guariti.

Attualmente sono 16.192 le persone positive in Sicilia di cui 876 ricoverati in ospedale e 125 in terapia intensiva. La distribuzione nelle province vede Palermo 342, Catania 74, Messina 56, Siracusa 50, Trapani 13, Ragusa 31, Caltanissetta 70, Agrigento 61, Enna 2.



Sono 20.159 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 23.832. Sono invece 300 le vittime in un giorno (ieri erano state 401). Sono invece 277.086 i tamponi molecolari e antigenici effettuati. Ieri i test erano stati 354.480. Il tasso di positività risale di mezzo punto al 7,2% (ieri era al 6,7%).

Sono 3.448 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 61 più di ieri nel saldo tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 232 (ieri erano stati 243). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 27.484 persone, con un incremento di 423 unità nelle ultime 24 ore.