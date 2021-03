Torna in campo la TH Alcamo che in casa affronterà il Ragusa

21/03/2021 12:16:00

Torna dopo due settimane di sosta il campionato di serie A2 di Pallamano, con la Th Alcamo che in casa affronta il Ragusa per una sfida che vale per la lotta salvezza.





Alcamo che deve rompere incredibile tabù che l'attanaglia, è infatti l'unica squadra dei campionati nazionali dell'handball nazionale a non aver conquistato nemmeno un punto in casa. La formazione di Benedetto Randes ha infatti cinque punti tutti raccolti lontano dal Palaverga, due di questi proprio a Ragusa nella partita di andata vinta per 28-29. Era il 24 ottobre e da quel giorno sono cambiate tante cose, Alcamo ha perso Vito Vaccaro e tante, troppe occasioni per avere una classifica più consona al suo blasone, mentre Ragusa(a quota 6) nonostante un Badget da fare Invidia alle migliori del campionato di serie A2 si trova impelagata nella lotta salvezza nonostante i tanti sforzi economici fatti della Società Iblea. Sfida delicata che Alcamo non si può permettere di sbagliare dopo l'inopinata sconfitta con Messina del 27 Febbraio scorso prima della sosta. Si gioca sabato 21 Marzo alle ore 18.00 al Nuovo Pala Verga a porte chiuse, arbitri Romana e Nania di Palermo.