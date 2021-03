A Castelvetrano la conferenza "Vaccini Amo ci"

22/03/2021 04:00:00

Si è tenuta giovedi 18 marzo 2021, la conferenza organizzata dalla Fildis sezione di Castelvetrano, dal titolo “ Vaccini AMO ci”.

Proprio nella giornata nazionale instituita in memoria delle vittime del Covid-19, che riecheggia nella memoria di molti l’immagine triste dei camion dell’esercito che uscivano da Bergamo per trasportare centinaia di bare in attesa di una degna sepoltura, la Fildis ha voluto creare un momento di riflessione e confronto. A distanza da quasi un anno da questo triste momento e dal primo DPCM, tutti abbiamo vissuto questo anno con la speranza di poter avere a disposizione un vaccino che debellasse questo nemico invisibile e la sua realizzazione ha riacceso in tutto il mondo il desiderio di rinascita e di ritorno alla normale vita di relazione .

La fase di vaccinazione è partita in tutto il mondo ed in particolare in Europa nello stesso periodo, e la disponibilità del vaccino è iniziata a titolo gratuito in ogni Stato per essere garantita a tutti. L’incontro della Fildis ha, altresi’, rappresentato un’occasione per informarsi sulle realtà sanitarie locali legate al territorio della provincia di Trapani. L’obiettivo era anche quello di poter chiarire tutti quei dubbi e perplessità che in questi ultimi giorni si sono diffusi sulla somministrazione del vaccino Astra-Zeneca.

La presidente Fildis, Prof.ssa Barbara Vivona ha moderato l’evento a cui hanno partecipato il Dott. Gaspare Canzoneri, Direttore U.O.C. Sanita’ Pubblica Epidemiologia e Medicina Preventiva; il Dott. Giuseppe Morana, Direttore Sanitario dei P.O di Mazara del Vallo e Castelvetrano; il Sindaco della città Dott. Enzo Alfano. Sono intervenuti anche il presidente della Croce Rossa sez. di Castelvetrano Giuseppe Cardinale, la Ds. Anna Vania Stallone dell’I.C. ”Capuana-Pardo” e diversi docenti, personale sanitario e non, che hanno attivamente seguito l’incontro del webnair.

Rassicurati da quanto le rappresentanze sanitarie hanno comunicato in merito al loro lavoro già svolto e su cio’ che hanno pianificato di fare per garantire alla popolazione l’immunità di gregge, la Fildis ringrazia tutti coloro che si adoperano in prima linea per assistere la comunità in questa fase d’incertezza, ma anche di grande impegno e speranza.