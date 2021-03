"Il guardiano della città fantasma". Un reportage da Poggioreale

22/03/2021 13:10:00

Dopo secoli di storia, un intero paese della Valle del Belìce in Sicilia viene abbandonato, da un giorno all'altro, a causa del terremoto.

Era il 1968 e veniva posta la parola fine su Poggioreale Antica. Ma quel paese, seppur senza alcun abitante, è ancora lì con chiese, piazze, strade e tanti edifici rimasti in piedi ad aspettare qualcuno che li faccia rivivere. A combattere per non fare morire la storia, le anime, le voci di un'intera popolazione c'è Gino, "Il guardiano della città fantasma". Le telecamere di Fuoririga sono andate a Poggioreale Antica per la seconda puntata della serie YouTube "Fuorimedia", un lungo viaggio nei luoghi e fra le persone d'Italia. A Poggioreale Antica è stato realizzato un emozionante e commovente reportage per cercare di comprendere il passato e costruire il futuro di un posto unico nel suo genere.