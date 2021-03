Quali rimedi contro la calvizie sono realmente efficaci

22/03/2021 10:31:00

La calvizie è un problema molto diffuso e in tanti si affidano a rimedi fai da te oppure trovati online. Ma sono davvero efficaci nel combattere la perdita di capelli?

La calvizie è un fenomeno molto diffuso, che coinvolge tantissime persone e non solo uomini. Appena si comincia a notare una perdita eccessiva di capelli, ci si preoccupa e si cominciano a cercare informazioni online (lo fa il 59% degli uomini e il 64% delle donne) oppure si chiede aiuto ad amici e parenti, che magari hanno a che fare con lo stesso problema. Tuttavia, può accadere che alcune persone provino rimedi fai da te che raramente portano qualche beneficio per questa condizione.

Per questo è importante fare chiarezza sull’argomento calvizie e sfatare alcuni miti sulle soluzioni artigianali. Facciamolo con il supporto dell’Istituto Helvetico Sanders, specializzato in trattamento della calvizie da oltre 30 anni: ecco i rimedi contro la calvizie davvero efficaci e quelli che invece andrebbero evitati.

Rimedi fai da te contro la calvizie

Seppur molto diffuso, il fenomeno della calvizie crea non pochi problemi a chi ne soffre: secondo recenti statistiche, il 65% degli italiani ritiene che la calvizie sia l’inestetismo peggiore. È naturale, quindi, che si cerchino subito rimedi semplici e rapidi per combattere la perdita dei capelli.

E online si trova davvero di tutto: massaggi del cuoio capelluto con spazzole o apparecchi specifici, fiale per rinforzare il capello, indicazioni precise su come pettinare i capelli senza stressarli, oli essenziali da applicare sulla cute e naturalmente integratori. Questi ultimi sembrano essere il rimedio fai da te più gettonato contro la calvizie: sebbene carenze e squilibri alimentari possano favorire la perdita di capelli, non sono quasi mai la causa principale, quindi andare a intervenire sull’alimentazione ha davvero poco senso.

Affidarsi ai rimedi fai da te: si o no?

I rimedi fa da te sembrano la soluzione a tutti i problemi perché sono rapidi, alla portata di tutti, spesso economici: basta andare in farmacia per avere la sensazione di aver fatto qualcosa di concreto contro la perdita di capelli. In realtà, oltre a rivelarsi inutili, i rimedi fai da te potrebbero essere persino dannosi nella lotta alla calvizie: la tempestività è infatti fondamentale per trovare la cura giusta e intraprendere il percorso di trattamento più efficace. Perdere settimane (o peggio, mesi) utilizzando fiale e integratori renderà solo le cose più difficili.

Senza conoscere la causa della caduta di capelli, infatti, è impossibile sapere quale sia il rimedio giusto. Se si nota che la perdita di capelli supera la normale caduta, si protrae per oltre quattro settimane oppure si nota già un diradamento, è il momento di chiedere ad uno specialista che, prima di ogni altra cosa, indaghi su quale sia il motivo che ha scatenato la perdita di capelli.

L’Istituto Helvetico Sanders mette a disposizione un’analisi gratuita per ricostruire in modo accurato l’evoluzione della problematica e offrire così ad ogni paziente la soluzione adatta a lui.

Potrebbero essere dei trattamenti mirati oppure potrebbe essere il trapianto di capelli: impossibile dare una risposta universale perché ogni caso è assolutamente unico e come tale viene trattato. Quel che è certo, è che i rimedi fai da te contro la perdita di capelli non sono mai la soluzione e rischiano solo di far perdere tempo prezioso nella lotta alla calvizie.

Quali rimedi contro la calvizie sono realmente efficaci

Per contrastare la caduta dei capelli ci sono rimedi efficaci? Sì, se sono basati sull'effettiva causa della calvizie. Scopri cosa puoi fare per avere risultati concreti.