L'Atm di Trapani assume otto autisti

22/03/2021 15:44:00

L'Atm di Trapani, la società che si occupa di trasporto pubblico urbano, assume otto autistiPubblicato oggi, sul suo sito e su quello del Comune, l’avviso di selezione pubblica per titoli per l’assunzione di otto “Operatori di esercizio” (autisti) relativi al CCNL autoferrotranvieri, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tra i requisiti di ammissione il diploma di licenza media, il possesso della patente “D” o “DE” e della Carta di qualificazione del Conducente, nonché l’idoneità fisica alle mansioni di “Operatore di esercizio”.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 22 aprile p.v. L’assunzione degli otto autisti rientra nel piano industriale 2019 – 2021. 5 autisti previsti per il 2019 e i restanti 3 per il 2021.

«Ci complimentiamo con il Consiglio d'amministrazione dell’Atm, guidato da Francesco Murana – dichiarano il sindaco Giacomo Tranchida e l'assessore La Porta – per l’ottimo traguardo raggiunto dopo appena due mesi dall’insediamento. Contiamo di potenziare sempre più i servizi di mobilità con Atm, è una prima, altresì, piccola, boccata di ossigeno per l’occupazione – proseguono i due amministratori – rispetto alla drammatica situazione socio economica creata dalla pandemia. Presto si procederà ad un bando di mobilità per l’arrivo di altri autisti».